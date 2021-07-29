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Олимпиада-2021 в Токио: медальный зачёт после 6-го дня, 29 июля, таблица, ОИ-2020, ОИ-2021

Олимпиада-2020 в Токио: медальный зачёт после 6-го дня, таблица
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Сегодня, 29 июля, на летних Олимпийских играх в Токио (Япония) были разыграны 17 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Китая, в активе которой 15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. На втором месте — Япония (15-4-6), на третьем — США (14-14-10).

Россия располагается на четвёртой позиции: 8 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. Сегодня российские спортсмены завоевали 5 медалей: золото — Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова (фехтование, командная рапира); серебро — Василиса Степанова, Елена Орябинская (академическая гребля, двойка парная); бронза — Климент Колесников (плавание, 100 м вольный стиль), Нияз Ильясов (дзюдо, до 100 кг), Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье).

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