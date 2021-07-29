Немов рассказал, чего не хватило российским гимнасткам для победы на Олимпиаде в Токио

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал выступление российских гимнасток в личном многоборье на Олимпиаде в Токио. Ангелина Мельникова завоевала бронзу, Владислава Уразова стала четвёртой.



«Наши девушки показали супервыступление. Немного не хватило по базе у Уразовой, на вольных. А Ангелине не очень удались повороты, также на вольных. Плюс, Мельниковой нужно было становиться на доскоки. В общем, считаю выступление нашей сборной успешным. Дай бог, чтобы и на отдельных видах все себя проявили наилучшим образом и отработали до конца.



Я думал, что победит бразильянка Андраде, по уровню сложности она могла это сделать, снаряды были очень хорошие. Но ошиблась, увы, видимо, у Ребеки не выдержали нервы. Так что, Суниса взяла золото абсолютно заслуженно», — сказал Немов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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