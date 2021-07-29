Российские рапиристки могли досрочно сняться с финала Олимпиады из-за травмы Мартьяновой

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что национальная команда могла досрочно сняться с финала Олимпийских игр в Токио.

«Марта получила травму, но наш врач Саша Дуров сделал всё быстро. Если бы она не смогла дальше выступать, мы бы сняли команду, потому что у нас уже не было замен», — сказал Мамедов на пресс-конференции.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.