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Ангелина Мельникова: Влада Уразова — героиня. Прошла многоборье без падений — молодец!

Ангелина Мельникова: Влада Уразова — героиня. Прошла многоборье без падений — молодец!
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова оценила выступление юных подруг по национальной команде на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Мельникова стала бронзовым призёром в индивидуальном многоборье, уступив по сумме четырёх упражнений 0,234 балла американке Сунисе Ли, занявшей первое место. Серебро у бразильянки Ребеки Андраде. Ещё одна россиянка 16-летняя Владислава Уразова стала четвёртой. Ранее сборная России завоевала золото в командном многоборье.

«Влада Уразова — героиня. Она прошла многоборье без падений — молодец! Это её первые Олимпийские игры — всё впереди. Она сильно проигрывает сложностью на вольных, но сегодня она сделала свой максимум. Судейство? Наверное, ей поставили соответствующую оценку: всё-таки она не сделала первый поворот, приземления были не такие чистые.

Очень восхищаюсь молодыми девочками из команды — они героини. Конечно, я вижу, как они переживают — вспоминаю себя в этот момент. Мы с Лилей стараемся успокаивать, веселить и смешить их, чтобы разбавить обстановку», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата».

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