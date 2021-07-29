Матыцин: вся страна восхищается результатами российских гимнастов на Олимпийских играх

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление российских гимнастов на Играх в Токио.

«Поздравляю Ангелину Мельникову, тренеров сборной и федерацию спортивной гимнастики с олимпийской бронзой в личном многоборье. Наша спортсменка стабильно выступила на соревнованиях и заслуженно вошла в число призёров Игр в Токио в этой сложной дисциплине. Этой бронзой Ангелина Мельникова в очередной раз подтвердила, что является одной из сильнейших гимнасток в мире. Уверен, что лидер нашей сборной поборется за награды в соревнованиях на отдельных снарядах, в которых Ангелина выступит в трёх видах программы. Российские гимнасты и гимнастки выиграли в Токио уже четыре медали, вся страна восхищается их результатами. Надеюсь, наша поддержка придаст им сил в заключительных видах олимпийской программы», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства спорта РФ.