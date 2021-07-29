Матыцин: вся страна восхищается результатами российских гимнастов на Олимпийских играх

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление российских гимнастов на Играх в Токио.
«Поздравляю Ангелину Мельникову, тренеров сборной и федерацию спортивной гимнастики с олимпийской бронзой в личном многоборье. Наша спортсменка стабильно выступила на соревнованиях и заслуженно вошла в число призёров Игр в Токио в этой сложной дисциплине. Этой бронзой Ангелина Мельникова в очередной раз подтвердила, что является одной из сильнейших гимнасток в мире. Уверен, что лидер нашей сборной поборется за награды в соревнованиях на отдельных снарядах, в которых Ангелина выступит в трёх видах программы. Российские гимнасты и гимнастки выиграли в Токио уже четыре медали, вся страна восхищается их результатами. Надеюсь, наша поддержка придаст им сил в заключительных видах олимпийской программы», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства спорта РФ.
- 29 июля 2021
-
18:14
-
18:01
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:42
-
17:37
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:14
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:52
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:14
-
16:09
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:52
-
15:40
-
15:33
-
15:25
-
15:19
-
15:02