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Матыцин: вся страна восхищается результатами российских гимнастов на Олимпийских играх

Матыцин: вся страна восхищается результатами российских гимнастов на Олимпийских играх
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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выступление российских гимнастов на Играх в Токио.

«Поздравляю Ангелину Мельникову, тренеров сборной и федерацию спортивной гимнастики с олимпийской бронзой в личном многоборье. Наша спортсменка стабильно выступила на соревнованиях и заслуженно вошла в число призёров Игр в Токио в этой сложной дисциплине. Этой бронзой Ангелина Мельникова в очередной раз подтвердила, что является одной из сильнейших гимнасток в мире. Уверен, что лидер нашей сборной поборется за награды в соревнованиях на отдельных снарядах, в которых Ангелина выступит в трёх видах программы. Российские гимнасты и гимнастки выиграли в Токио уже четыре медали, вся страна восхищается их результатами. Надеюсь, наша поддержка придаст им сил в заключительных видах олимпийской программы», — приводит слова Матыцина пресс-служба министерства спорта РФ.

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