Родионенко — о бронзе Мельниковой: Ангелину просто убрали со второго места

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, подводя итоги выступления россиянок в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх – 2020 в Токио, не согласилась с судейством заключительного вида программы – вольных упражнений.

По мнению тренера, разница в оценке Ангелины Мельниковой и представительницы Бразилии Ребеки Андраде должна была быть больше 0,3 балла, что автоматически подняло бы россиянку на вторую ступень пьедестала почёта.

Мельникова стала бронзовым призёром, уступив по сумме четырёх упражнений 0,234 балла американке Сунисе Ли, занявшей первое место. Андраде россиянка проиграла 0,099. Ещё одна россиянка 16-летняя Владислава Уразова стала четвёртой.

«Сегодня наши девочки не ошибались, прошли нормально, да, немного поволновалась на бревне Мельникова. Но то, что произошло на вольных, это вообще, Ангелина должна была быть второй. У бразильянки нужно было вычесть 0,4 балла только за выход за ковёр, и в сложности она ничем не лучше. Но ей ставят такие оценки, и трудно сказать, почему так происходит.

Что касается американки, то она сделала своё. Она сразу получила преимущество за счёт своего сложного прыжка, и брусья у неё тоже сильные. К её месту нет никаких вопросов особых. Но Ангелину просто убрали со второго места.

Все доскоки, всё нормально. Но судьи хотят — засчитывают, хотят — нет, и на эту тему бесполезно ругаться. Люди никак не могут пережить то, что мы выиграли, до сих пор все обсуждают, как это так случилось», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Ранее женская сборная России впервые в истории выиграла командное многоборье. В 1992 году на Играх в Барселоне золото завоевала Объединённая команда.

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