Гимнастка Мельникова очаровывала грацией и акробатикой и целовала медаль на подиуме. Фото

29 июля в Токио на стадионе «Ариакэ Гимнастикс Центр» российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх — 2020. Её соотечественница Владислава Уразова завершила выступление на четвёртом месте. Американка Суниса Ли стала обладателем золота Игр, бразильянка Ребека Андраде — серебра.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями после того, как завоевала бронзовую медаль на Играх в Токио.
«Я очень счастлива! Сегодня выступала в своё удовольствие — практически без волнения. Конечно, немного волнительно было перед вольными упражнениями, потому что я понимала: если сделаю на хорошую оценку — могу быть на пьедестале. Рада, что я справилась», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата».
Лучшие кадры с финала индивидуального многоборья — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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