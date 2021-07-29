Гимнастка Мельникова очаровывала грацией и акробатикой и целовала медаль на подиуме. Фото

29 июля в Токио на стадионе «Ариакэ Гимнастикс Центр» российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх — 2020. Её соотечественница Владислава Уразова завершила выступление на четвёртом месте. Американка Суниса Ли стала обладателем золота Игр, бразильянка Ребека Андраде — серебра.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями после того, как завоевала бронзовую медаль на Играх в Токио.



«Я очень счастлива! Сегодня выступала в своё удовольствие — практически без волнения. Конечно, немного волнительно было перед вольными упражнениями, потому что я понимала: если сделаю на хорошую оценку — могу быть на пьедестале. Рада, что я справилась», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата».

Лучшие кадры с финала индивидуального многоборья — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.