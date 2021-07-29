Евгений Трефилов — о критике тренера сборной: за что обижаться? Результат есть результат

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов рассказал об отношениях с главным тренером женской сборной России Алексеем Алексеевым.

После неудачного старта российских гандболисток на Олимпийских играх – 2020 в Токио Трефилов, под руководством которого национальная команда завоевала золото Игр-2016, резко раскритиковал гандболисток и тренерский штаб сборной. В итоге в следующем матче россиянки одержали первую победу, разгромив Венгрию — 38:31.

«С Алексеевым всё прекрасно, у нас прекрасные отношения: он живёт в Олимпийской деревне, я — за семь километров от неё. Отношения прекрасные. Обиделся ли он? Но я же не обижался, когда меня после Олимпиады в Лондоне ставили в позу пловца. За что обижаться? Результат есть результат.

Я тут один, а их там — пятеро российских тренеров. Как мои подсказки могут идти вразрез? Мы с ним работали. Какой разрез может быть? Он продолжатель моих традиций? Ага, проигрышей, я понял, подколол», — приводит слова Трефилова ТАСС.

После победы над Венгрией сборная России занимает четвёртое место в группе, набрав 3 очка. В следующем туре 31 июля россиянки встретятся с француженками.

«Я надеюсь, что в сборной будет не такая тягостная обстановка. А какой она ещё может быть? После двух поражений я бы им руки поотбивал, когда они «гудок» делают. Надо быть скромнее: просто бегать вперёд-назад. А вот когда уже выиграли, тогда и погудеть можно», — сказал Трефилов.

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