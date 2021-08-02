Расписание Олимпийских игр — 2020: соревнования 3 августа

Завтра, 3 августа, на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) будут разыграны 26 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Олимпийские игры. Токио. Расписание соревнований. 3 августа 2021 года

03:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал.

03:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину. Финал.

05:00. Бокс. Женщины. До 57 кг. Финал.

05:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м. Финал.

06:00. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м. Финал.

06:30. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м. Финал.

06:33. Парусный спорт. Женщины. 49-й

07:00. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м. Финал.

07:33. Парусный спорт. Мужчины. 49-й

08:33. Парусный спорт. Мужчины. Финн. Финальная гонка.

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал.

09:33. Парусный спорт. Микст. Накра 17. Финальная гонка.

11:00. Бокс. Мужчины. До 69 кг. Финал.

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья. Финал.

11:05. Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования. Финал.

11:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал.

11:45. Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно. Финал.

12:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 800 м. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание молота. Финал.

13:00. Лёгкая атлетика. Женщины. 200 м. Финал.

13:35. Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг. Финал.

13:50. Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 109 кг. Группа А.

14:15. Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг. Финал.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 68 кг. Финал.