В Госдуме ответили гребчихе из США, заявившей, что ей противны медали России

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв отреагировал на слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали россиян, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх – 2020 в Токио.
«Глупое высказывание от глупой спортсменки. К сожалению, американка гребёт всех под одну гребёнку. Она не понимает, что такое коллективная ответственность… Да, были проблемы, но не у этих девушек, которые очень мощно и уверенно завоевали серебряные медали. Жалко, что не удалось быть первыми: в таком случае американская спортсменка услышала бы музыку Чайковского — её бы от злости разорвало, как в мультфильмах.
Никому не нравится, когда Россия показывает свои «зубы», когда мы в честной и упорной борьбе добиваемся успеха. Американцы вообще не умеют проигрывать: ни в спорте, ни в политике. Пусть лучше объяснят, почему снялась Байлз? Мы до сих пор не можем понять.
Когда спортсмены обсуждают друг друга — это неприлично. Надо научиться достойно проигрывать. Зачем расстраиваться успеху других соперников?
Надо подать протест, потому что это оскорбления по национальному признаку — такие вещи запрещены. МОК должен проверить высказывание американской спортсменки. Если найдут нотку экстремизма, то обязательно нужно её наказать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 29 июля 2021
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