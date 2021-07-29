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В Госдуме ответили гребчихе из США, заявившей, что ей противны медали России

В Госдуме ответили гребчихе из США, заявившей, что ей противны медали России
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Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв отреагировал на слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали россиян, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх – 2020 в Токио.

«Глупое высказывание от глупой спортсменки. К сожалению, американка гребёт всех под одну гребёнку. Она не понимает, что такое коллективная ответственность… Да, были проблемы, но не у этих девушек, которые очень мощно и уверенно завоевали серебряные медали. Жалко, что не удалось быть первыми: в таком случае американская спортсменка услышала бы музыку Чайковского — её бы от злости разорвало, как в мультфильмах.

Никому не нравится, когда Россия показывает свои «зубы», когда мы в честной и упорной борьбе добиваемся успеха. Американцы вообще не умеют проигрывать: ни в спорте, ни в политике. Пусть лучше объяснят, почему снялась Байлз? Мы до сих пор не можем понять.

Когда спортсмены обсуждают друг друга — это неприлично. Надо научиться достойно проигрывать. Зачем расстраиваться успеху других соперников?

Надо подать протест, потому что это оскорбления по национальному признаку — такие вещи запрещены. МОК должен проверить высказывание американской спортсменки. Если найдут нотку экстремизма, то обязательно нужно её наказать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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