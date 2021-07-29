Призёры Олимпиады по стрельбе Артём Черноусов и Анастасия Галашина вернулись из Токио

Серебряные призёры Олимпийских игр по стрельбе Артём Черноусов и Анастасия Галашина вернулись из Токио в Москву. Спортсмены завоевали награду в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
«На самом деле, болельщиков не хватало, но было достаточно шума от поддерживающих спортсменов. Конечно, могло быть шумнее и веселее, но что поделать. На Олимпиаде жизнь не заканчивается», — сказал Черноусов журналистам.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать
- 29 июля 2021
-
22:54
-
22:41
-
22:39
-
22:28
-
22:24
-
22:04
-
21:59
-
21:25
-
21:13
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:45
-
20:37
-
20:02
-
19:43
-
19:42
-
19:28
-
19:26
-
19:12
-
19:09
-
18:54
-
18:14
-
18:01
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:42
-
17:37
-
17:32
-
17:30
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:14