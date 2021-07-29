Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Призёры Олимпиады-2021 по стрельбе Артём Черноусов и Анастасия Галашина вернулись из Токио

Призёры Олимпиады по стрельбе Артём Черноусов и Анастасия Галашина вернулись из Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряные призёры Олимпийских игр по стрельбе Артём Черноусов и Анастасия Галашина вернулись из Токио в Москву. Спортсмены завоевали награду в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

«На самом деле, болельщиков не хватало, но было достаточно шума от поддерживающих спортсменов. Конечно, могло быть шумнее и веселее, но что поделать. На Олимпиаде жизнь не заканчивается», — сказал Черноусов журналистам.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Самые главные события Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата»! Начинай читать

Новость по теме
Американская гребчиха заявила, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде-2020
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021