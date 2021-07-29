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Роднина раскритиковала спортсменку из США за резкие слова об успехе россиян на Олимпиаде

Роднина раскритиковала спортсменку из США за резкие слова об успехе россиян на Олимпиаде
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали россиян, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх – 2020 в Токио.

«Я за её дурной вкус не отвечаю. Нам, например, радостно, и мы умеем радоваться за их спортсменов, сопереживать их спортсменам. Могу точно сказать, что все расстроились, когда снялась американская гимнастка.

Они просто дурно воспитаны — вот и всё. Американская гребчиха очень плохо знает устав Международного олимпийского комитета и Олимпийскую хартию. Не могу мерить её ум, но если ты соревнуешься по какому-то виду спорта, то ты должен знать не только правила данного вида спорта, но и условия соревнований. Она должна прекрасно понимать регламент, что такое Олимпийские игры, какие там предусмотрены нормативы. Если ей это чуждо — я тогда не понимаю, зачем она в этом принимает участие», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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