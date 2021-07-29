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Поздняков — Мартьяновой: мы восхищены твоей Олимпийской стойкостью и командным духом

Поздняков — Мартьяновой: мы восхищены твоей Олимпийской стойкостью и командным духом
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков восхитился выступлением рапиристки Марты Мартьяновой в финале Игр в Токио.

«В шестой день Игр команда ОКР завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды.
Золото, которое, пожалуй, можно назвать героическим, принесли рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова, победившие в командном турнире. Отдельные слова восхищения Марте, которая в финале выступала с сильнейшей травмой, но не снялась с соревнований (тогда бы нашу команду дисквалифицировали, потому что замен больше не было), но и внесла значительный вклад в общую победу! Мы восхищены твоей Олимпийской стойкостью и командным духом», — написал Поздняков в «Инстаграме».

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