Поздняков — Мартьяновой: мы восхищены твоей Олимпийской стойкостью и командным духом
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков восхитился выступлением рапиристки Марты Мартьяновой в финале Игр в Токио.
«В шестой день Игр команда ОКР завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды.
Золото, которое, пожалуй, можно назвать героическим, принесли рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова, победившие в командном турнире. Отдельные слова восхищения Марте, которая в финале выступала с сильнейшей травмой, но не снялась с соревнований (тогда бы нашу команду дисквалифицировали, потому что замен больше не было), но и внесла значительный вклад в общую победу! Мы восхищены твоей Олимпийской стойкостью и командным духом», — написал Поздняков в «Инстаграме».
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