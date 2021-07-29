Президент Украины лишил государственных стипендий троих олимпийских призёров

Президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендий троих призёров Олимпийских игр. Спортсмены в дальнейшем также были лишены медалей из-за положительных допинг-проб.

Без олимпийских стипендий остались тяжелоатлеты Ольга Коробка, Наталья Давыдова и Алексей Торохтий.

Алексей Торохтий завоевал золото в весовой категории до 105 килограммов на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Давыдова добыла для своей страны бронзу в весе до 69 килограммов в Пекине в 2008 году. Там же серебряную медаль завоевала Ольга Коробка. Она выступала в категории спортсменов, чей вес превышает 75 килограммов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.