Артур Далалоян: на Олимпиаде в Токио сон стал реальностью

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в команде Артур Далалоян поблагодарил врачей и специалистов, благодаря которым он сумел за три месяца восстановиться после разрыва ахилла и выступить на Играх-2020 в Токио.
«С начала года мне часто снилась золотая медаль, но в этих снах я постоянно ронял её на пол. Я не знаю, как это объяснить, но она каждый раз выпрыгивала из рук на пол. Приходилось поднимать её, и руки начинали дрожать. Так было раза четыре.
За три месяца до Олимпиады произошла эта ужасная травма, мне сделали операцию, и ночью я почти не спал. Это был кошмар наяву. Я много думал и понял, что всё было не просто так. К утру у меня всё-таки получилось уснуть. Мне опять приснился этот сон и золотая медаль, и невероятно, но в этот раз я смог её поймать! Утром я проснулся уже не таким подавленным. Больше этот сон мне не снился. На Олимпиаде в Токио сон стал реальностью. Я хочу поблагодарить судьбу за эту медаль. А также я хочу поблагодарить врачей и специалистов, которые помогли сделать невозможное. Врачи — главные герои. Не только для спортсменов.
Последние полтора года особенно тяжёлые для всех медиков. Дай бог, чтобы всё изменилось в лучшую сторону! А я пока просто хочу сказать спасибо!» — написал Далалоян на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Артура Далалояна в «Инстаграме».
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