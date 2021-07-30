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Олимпийские игры — 2020, 30 июля: где смотреть прямой эфир, время начала трансляций

30 июля в седьмой день Олимпийских игр – 2020 будет разыграно 11 комплектов наград с участием российских спортсменов. Представляем вашему вниманию расписание телетрансляций.

Олимпийские игры в Токио. День седьмой, 30 июля. Расписание телетрансляций

02:45. Академическая гребля. «Россия 1».

02:55. Лёгкая атлетика. «Матч ТВ».

03:25 Стрельба из лука. Женщины. «Матч! Страна».

04:25. Плавание. Финалы. «Матч ТВ».

05:00. Дзюдо. «Матч! Боец».

05:30. Регби-7. Женщины. Россия — Новая Зеландия. «Россия 1».

05:50. Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины. «Матч ТВ».

06:15. Велоспорт. BMX. Финалы. «Матч! Страна»

08:00. Гребной слалом. Мужчины. Байдарки-одиночки. Полуфинал. «Матч! Арена»

08:40. Стрельба из лука. Женщины. Финал. «Матч! Страна»

08:50. Прыжки на батуте. Женщины. Финал. Синхронные прыжки в воду. «Россия 1»

08:55 Пляжный волейбол. Женщины. Россия – Австралия. «Матч! Арена».

09:00. Теннис. Мужчины. Полуфинал. Хачанов — Карреньо-Буста. «Матч ТВ».

09:00. Теннис. «Матч! Игра».

09:30. Водное поло. Женщины. Россия — США. Первый канал

10:00. Гребной слалом. Мужчины. Байдарки-одиночки. Финал. «Матч! Арена»

11:00. Дзюдо. Финалы. «Матч ТВ».

12:15 Фехтование. Шпага. Команды. Мужчины. Плавание. Первый канал.

13:55. Настольный теннис. Мужчины. Финал. «Матч! Страна».

15:45. Волейбол. Мужчины. Россия – Франция. «Россия 1».

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