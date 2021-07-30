«Я всегда хотела быть женщиной». Первая судья-трансгендер ОИ-2020 высказалась о смене пола

Кимберли Дэниэлс, ставшая первой судьёй-трансгендером в истории Олимпийских игр, прокомментировала слова своей дочери, которая ранее объявила о решении отца о смене пола.



«Приехать сюда — да, это страшно, но также и комфортно, потому что теперь я могу быть собой. Делиться этой историей на глобальном уровне, опять же, страшно, но я думаю, что людям важно понимать, что мы всего лишь люди… Вы должны, прежде всего, уважать людей.



Я была очень мотивирована. Моей целью было быть женщиной. Я всегда хотела быть женщиной, всегда была», — цитирует Дэниэлс RFI.



Напомним, что её дочь – канадка Хейли Дэниэлс выступает на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) в гребле на байдарках и каноэ. На прошедшей недавно пресс-конференции она поздравила отца со знаменательным для него событием: «Кимберли — мой отец, а моя мама — моя мама. Папа, я очень горжусь тобой!»