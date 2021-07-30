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Грек Нтускос выиграл золото ОИ-2020 в гребле. Россиянин Александр Вязовкин – пятый

Грек Нтускос выиграл золото ОИ-2020 в гребле. Россиянин Александр Вязовкин – пятый
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд Олимпийских игр – 2020 по академической гребле в одиночке у мужчин на дистанцию 2000 м. Представитель России Александр Вязовкин занял пятое место, показав результат 6:49.09.

Сенсационно золотую медаль выиграл представитель Греции Стефанос Нтускос, чьё время составило 6:40.45, а отрыв от ближайшего преследователя +1.21, которым стал норвежец Кьетиль Борш, замкнул тройку — Дамир Мартин из Хорватии (6:42.58).

Напомним, что ранее на этой же дистанции Анна Пракатень выиграла серебро Олимпийских игр – 2020 по академической гребле. Отметим, что у представителей России в академической гребле на данных соревнованиях это уже вторая серебряная медаль.

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Олимпиада 2020. Академическая гребля
Мужчины. Одиночка. Финал A
30 июля 2021, пятница. 03:45 МСК
Окончено
1
Стефанос Нтускос
Греция
6:40.45
2
Кьетиль Борш
Норвегия
6:41.66
3
Дамир Мартин
Хорватия
6:42.58
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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