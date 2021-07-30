Новозеландцы завоевали золото ОИ-2020 в гребле в восьмёрках
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд Олимпийских игр – 2020 по академической гребле в восьмёрках у мужчин на дистанцию 2000 м.
Победу в соревнованиях одержала команда Новой Зеландии, продемонстрировав результат 5:24.64, за ними финишировали немцы (5:25.60), а замкнули тройку лидеров британцы (5:25.73).
Отметим, что ранее в восьмёрках у женщин Новая Зеландия стала второй, а в первом из финальных заплывов игрового дня Олимпийских игр – 2020 представительница Новой Зеландии Эмма Твигг взяла золото в одиночке.
Всего в медальном зачёте Новой Зеландии семь наград – по три золотые и серебряные, и соответственно одна бронзовая.
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