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Новозеландцы завоевали золото ОИ-2020 в гребле в восьмёрках

Новозеландцы завоевали золото ОИ-2020 в гребле в восьмёрках
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В Одайбе (Япония) на арене «Си Форест Вотервей» состоялся финальный заезд Олимпийских игр – 2020 по академической гребле в восьмёрках у мужчин на дистанцию 2000 м.

Победу в соревнованиях одержала команда Новой Зеландии, продемонстрировав результат 5:24.64, за ними финишировали немцы (5:25.60), а замкнули тройку лидеров британцы (5:25.73).

Отметим, что ранее в восьмёрках у женщин Новая Зеландия стала второй, а в первом из финальных заплывов игрового дня Олимпийских игр – 2020 представительница Новой Зеландии Эмма Твигг взяла золото в одиночке.

Всего в медальном зачёте Новой Зеландии семь наград – по три золотые и серебряные, и соответственно одна бронзовая.

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Олимпиада 2020. Академическая гребля
Мужчины. Восьмёрка. Финал A
30 июля 2021, пятница. 04:25 МСК
Окончено
1
Новая Зеландия
5:24.64
2
Германия
5:25.60
3
Великобритания
5:25.73
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
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