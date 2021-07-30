Минаков вышел в финал соревнований ОИ-2020 по плаванию. У американца – олимпийский рекорд

В Токио (Япония) на арене «Токио Акватикс Центр» состоялись полуфинальные заплывы Олимпийских игр – 2020 у мужчин на дистанцию 100 м в стиле баттерфляй.

Представитель России Андрей Минаков показал результат 51.11 и занял третье место в своём заплыве. Этого времени ему хватило, чтобы занять пятую позицию по итогам обеих заплывов и выйти в финал, который состоится завтра, в субботу, 31 июля.

При этом, у американца Кейлеба Дрессела зафиксирован новый Олимпийский рекорд — 49.71.