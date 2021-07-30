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Минаков вышел в финал соревнований ОИ-2020 по плаванию. У американца – олимпийский рекорд

Минаков вышел в финал соревнований ОИ-2020 по плаванию. У американца – олимпийский рекорд
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В Токио (Япония) на арене «Токио Акватикс Центр» состоялись полуфинальные заплывы Олимпийских игр – 2020 у мужчин на дистанцию 100 м в стиле баттерфляй.

Представитель России Андрей Минаков показал результат 51.11 и занял третье место в своём заплыве. Этого времени ему хватило, чтобы занять пятую позицию по итогам обеих заплывов и выйти в финал, который состоится завтра, в субботу, 31 июля.

При этом, у американца Кейлеба Дрессела зафиксирован новый Олимпийский рекорд — 49.71.

Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 100 м баттерфляй. 1/2 финала
30 июля 2021, пятница. 04:30 МСК
Окончено
1
Кейлеб Дрессел
США
49.71
2
Криштоф Милак
Венгрия
50.31
3
Ноэ Понти
Швейцария
50.76
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Новости. Олимпиада 2020
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