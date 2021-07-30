Шёнмакер из ЮАР взяла золото в плавании на ОИ-2020, побив мировой рекорд. Чикунова – 4-я
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В Токио (Япония) на арене «Токио Акватикс Центр» состоялись полуфинальные заплывы Олимпийских игр – 2020 у женщин на дистанцию 200 м брасом.
Евгения Чикунова не сумела попасть в тройку призёров, остановившись в шаге от пьедестала и показав время 2:20.88.
Золото – у Татьяны Шёнмакер из ЮАР (2:18.95), которой удалось покорить мировой рекорд, следом за ней две представительницы США — Лилиан Кинг (2:19.92) и Энни Лейзор (2:20.84).
Таким образом, в копилке медального зачёта Олимпийских игр у американцев стало 40 наград, по этому показателю они превосходят ближайших преследователей – Китай на восемь медалей. Однако по количеству золота впереди именно китайцы — 15 против 14.
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