Шёнмакер из ЮАР взяла золото в плавании на ОИ-2020, побив мировой рекорд. Чикунова – 4-я

В Токио (Япония) на арене «Токио Акватикс Центр» состоялись полуфинальные заплывы Олимпийских игр – 2020 у женщин на дистанцию 200 м брасом.

Евгения Чикунова не сумела попасть в тройку призёров, остановившись в шаге от пьедестала и показав время 2:20.88.

Золото – у Татьяны Шёнмакер из ЮАР (2:18.95), которой удалось покорить мировой рекорд, следом за ней две представительницы США — Лилиан Кинг (2:19.92) и Энни Лейзор (2:20.84).

Таким образом, в копилке медального зачёта Олимпийских игр у американцев стало 40 наград, по этому показателю они превосходят ближайших преследователей – Китай на восемь медалей. Однако по количеству золота впереди именно китайцы — 15 против 14.

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