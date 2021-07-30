Китаец Шунь Ван завоевал золото ОИ-2020 на дистанции 200 м комплексом

Китаец Шунь Ван выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 200 м комплексным плаванием. Серебряным призёром стал британец Данкан Скотт. Бронза досталась представителю Швейцарии Жереми Депланшу.

Плавание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. 200 м комплексом

1. Шунь Ван (Китай) — 1.55,00.

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.55,28.

3. Жереми Депланш (Швейцария) — 1.56,17.

Российские пловцы участия в финале не принимали. Для сборной Китая эта золотая медаль стала 16-й на Олимпиаде в Токио. Данный результат позволяет команде занимать первое место в медальном зачёте.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.