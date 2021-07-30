Китаец Шунь Ван завоевал золото ОИ-2020 на дистанции 200 м комплексом
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Китаец Шунь Ван выиграл золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония) на дистанции 200 м комплексным плаванием. Серебряным призёром стал британец Данкан Скотт. Бронза досталась представителю Швейцарии Жереми Депланшу.
Плавание. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. 200 м комплексом
1. Шунь Ван (Китай) — 1.55,00.
2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.55,28.
3. Жереми Депланш (Швейцария) — 1.56,17.
Российские пловцы участия в финале не принимали. Для сборной Китая эта золотая медаль стала 16-й на Олимпиаде в Токио. Данный результат позволяет команде занимать первое место в медальном зачёте.
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Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
Олимпиада 2020. Плавание
Мужчины. 200 м комплекс. Финал
30 июля 2021, пятница. 05:16 МСК
Окончено
1
Шунь Ван
Китай
1:55.00
2
Данкан Скотт
Великобритания
1:55.28
3
Жереми Депланш
Швейцария
1:56.17
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