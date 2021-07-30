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Акименко и Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде

Акименко и Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде
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Российские легкоатлеты Михаил Акименко и Илья Иванюк вышли в финал соревнований по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Оба спортсмена прыгнули на 2.28 м.

Финал соревнований в прыжках в высоту у мужчин состоится 1 августа. Начало — в 13:10 мск.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада 2020. Лёгкая атлетика
Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация
30 июля 2021, пятница. 03:15 МСК
Идёт
1
Такаси Это
Япония
2
Луис Энрике Заяс
Куба
3
Хуп Вэй Ли
Малайзия
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