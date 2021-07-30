Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Пловец Минаков — о выходе в финал: ещё есть туз в рукаве

Пловец Минаков — о выходе в финал: ещё есть туз в рукаве
Аудио-версия:
Комментарии

Российский пловец Андрей Минаков прокомментировал финал на дистанции 100 м в стиле баттерфляй.

«Задача стояла попасть в финал, практика показывает, что полуфиналы здесь получаются быстрыми. Своим выступлением доволен. Ещё есть туз в рукаве. У этих ребят уже были результаты быстрее олимпийского рекорда, ничего удивительного. Лучшие результаты у остальных, чем у меня, ничего не значит», — приводит слова Минакова «Матч ТВ».

Минаков показал результат 51.11 и занял третье место в своём заплыве. Этого времени ему хватило, чтобы занять пятую позицию по итогам обеих заплывов и выйти в финал, который состоится завтра, в субботу, 31 июля.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных 9 бронзовых наград.

Новость по теме
Минаков вышел в финал ОИ на 100-метровке баттерфляем. У американца – олимпийский рекорд
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021