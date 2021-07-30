Пловец Минаков — о выходе в финал: ещё есть туз в рукаве

Российский пловец Андрей Минаков прокомментировал финал на дистанции 100 м в стиле баттерфляй.

«Задача стояла попасть в финал, практика показывает, что полуфиналы здесь получаются быстрыми. Своим выступлением доволен. Ещё есть туз в рукаве. У этих ребят уже были результаты быстрее олимпийского рекорда, ничего удивительного. Лучшие результаты у остальных, чем у меня, ничего не значит», — приводит слова Минакова «Матч ТВ».

Минаков показал результат 51.11 и занял третье место в своём заплыве. Этого времени ему хватило, чтобы занять пятую позицию по итогам обеих заплывов и выйти в финал, который состоится завтра, в субботу, 31 июля.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных 9 бронзовых наград.