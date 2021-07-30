Российские шпажисты вышли в полуфинал командного турнира на Олимпиаде в Токио
Поделиться
Российские шпажисты пробились в полуфинал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В четвертьфинале Павел Сухов, Сергей Бида, Сергей Ходос и Никита Глазков победили итальянцев со счётом 45:34.
В полуфинале россияне встретятся со сборной Китая. Начало противостояния запланировано на 7:40 мск.
Вчера, 29 июля, российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина выиграли золото в командном турнире. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:34.
Сборная России на Олимпиаде в Токио пока завоевала 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Игры-2020 завершатся 8 августа.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Новость по темеРоссийские рапиристки завоевали золото Олимпиады-2020 в Токио
Комментарии
- 30 июля 2021
-
07:56
-
07:49
-
07:37
-
07:33
-
07:25
-
07:18
-
07:14
-
07:05
-
06:58
-
06:55
-
06:51
-
06:47
-
06:35
-
06:34
-
06:28
-
06:17
-
06:06
-
06:05
-
05:55
-
05:51
-
05:48
-
05:36
-
05:30
-
05:26
-
05:21
-
05:06
-
05:00
-
04:56
-
04:50
-
04:44
-
04:37
-
04:25
-
04:15
-
03:55
-
03:47
Партнерский контент