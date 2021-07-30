Российские шпажисты вышли в полуфинал командного турнира на Олимпиаде в Токио

Российские шпажисты пробились в полуфинал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В четвертьфинале Павел Сухов, Сергей Бида, Сергей Ходос и Никита Глазков победили итальянцев со счётом 45:34.

В полуфинале россияне встретятся со сборной Китая. Начало противостояния запланировано на 7:40 мск.

Вчера, 29 июля, российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина выиграли золото в командном турнире. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:34.

Сборная России на Олимпиаде в Токио пока завоевала 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Игры-2020 завершатся 8 августа.

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