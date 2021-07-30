Елена Орябинская оценила слова американки, которой «противно видеть россиянок с серебром»

Россиянка Елена Орябинская, завоевавшая серебро Олимпиады-2020 в академической гребле в паре с Василисой Степановой, прокомментировала слова американки Меган Калмо. Вчера, 29 июля, Калмо заявила, что ей противно видеть россиянок с серебром, и эта команда «не должна была принимать участие в Олимпийских играх».
«После вчерашнего я первый раз слышу этот комментарий. Ещё не все новости до меня дошли. Конечно, не очень приятно такое слушать. Мы прошли все этапы соревнований. В полуфинале мы боролись и попали в финал не с последнего места. В финальной гонке мы показали, что не самые слабые. Для меня удивительны такие комментарии, когда в честной борьбе показали, что были сильнее. Наверное, здесь уже личное отношение.
Я не сторонник каких-то конфликтов, наши результаты говорят сами за себя. Отвечать на эти провокации смысла нет. Да, мы появились в двойке именно в этом году, но до этого мы выступали на других соревнованиях и в других классах. У нас есть призы различных международных соревнований.
Это её личное мнение. Многие не согласны с ней. Я не согласна, что мы не заслужили медаль. Требовать извинений? Для меня это новость. Я только сейчас об этом узнала. У меня чувство, что это её личные проблемы. Мне нечего ей доказывать, я взяла медаль, а это уже её личное», — цитирует Орябинскую сайт «Матч ТВ».
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