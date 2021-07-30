Россиянка Виталина Бацарашкина вышла в финал турнира по скоростной стрельбе из пистолета с 25 м. Россиянка заняла третье место в квалификации.
Выиграла квалификацию венгерка Антоанета Костадинова. Второе место заняла китаянка Сяо Цзяруисюань. Финал состоится сегодня, 30 августа. Начало – 08:00 мск.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачете, завоевав 9 золотых, 12 серебряных 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
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