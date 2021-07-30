«Слёзы на глазах!» Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу Рылова на ОИ-2020

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу российского пловца Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине в рамках летних Олимпийских игр в Токио.

«Это Россия! Это Рылов! Это Женя, это победа! С олимпийским рекордом! Абсолютный олимпийский чемпион. Женя Рылов, какой невозмутимый. Мы любим тебя, наш родной. Боже мой! Фух, слёзы на глазах! Райан Мёрфи снова проиграл.

Пятая награда у России, третья у Рылова. Абсолютный чемпион впервые в истории в плавании на спине. Не пустил американцев, не пустил всех остальных. Рылов! Феноменальный какой. Со старта использует свои сильные стороны. Ах, как переживали родители», — сказал Губерниев, комментируя заплыв на «Матч ТВ».