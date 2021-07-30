Пловец Рылов — о золоте на Олимпиаде: после заключительного поворота вырубило очень резко

Российский пловец Евгений Рылов прокомментировал завоёванную золотую медаль на Олимпиаде в Токио на дистанции в 200 м на спине.

«Выпендриваться и говорить в такой ситуации, что я хотел проплыть лучше, наверное, излишне. Может, и хотел, но вопрос в том, а мог ли? Дистанция 200 вольным стилем сказалась. Получилось, что дважды подряд пришлось полностью выкладываться, и в конце вообще не хватило сил. 150 метров я шёл в зоне комфорта, а после заключительного поворота вырубило очень резко.

Несмотря на моё золото, лучший в мире пока — Аарон Пирсол. Это всё, что я могу сказать. Тяжелее было явно на 200 метрах. На «сотне» дотерпеть в любом случае проще, а тут на четвёртом «полтиннике» «накрывает», мышцам больнее», — передаёт слова Рылова корреспондент «Чемпионата».