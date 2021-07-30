Евгений Рылов опубликовал пост после победы на Олимпиаде в Токио

Российский пловец Евгений Рылов опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания золотой медали на дистанции 200 м на спине на летних Олимпийских играх в Токио.

«Золото на 200 м на спине! Спасибо большое за поддержку. Было тяжело, не всё вышло как я хотел, но золотом доволен! Спасибо!» — написал Рылов.

Пост доступен в «инстаграме» Евгения Рылова.

Серебро завоевал американец Райан Мёрфи. Бронза досталась британцу Люку Гринбанку. Для сборной России эта золотая медаль стала девятой на Олимпиаде-2020 в Токио. В медальном зачёте Россия идёт на четвёртом месте.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.

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