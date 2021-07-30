Британка Бетани Шривер завоевала золото в гонках на BMX на Олимпийских играх

Британская велогонщица на BMX Бетани Шривер завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Она прошла дистанцию за 44.358.

Серебро завоевала колумбийка Мариана Пахон, которая показала время 44.448. На третьем месте финишировала представительница Нидерландов Мерел Смюлдерс, показавшая время 44.721.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.