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Британка Бетани Шривер завоевала золото в гонках на BMX на Олимпийских играх

Британка Бетани Шривер завоевала золото в гонках на BMX на Олимпийских играх
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Британская велогонщица на BMX Бетани Шривер завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Она прошла дистанцию за 44.358.

Серебро завоевала колумбийка Мариана Пахон, которая показала время 44.448. На третьем месте финишировала представительница Нидерландов Мерел Смюлдерс, показавшая время 44.721.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада 2020. Велоспорт
BMX. Женщины. Финал
30 июля 2021, пятница. 06:35 МСК
Окончено
1
Бетани Шривер
Великобритания
44.358
2
Мариана Пахон
Колумбия
44.448
3
Мерел Смюлдерс
Нидерланды
44.721
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Новости. Олимпиада 2020
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