Евгений Рылов отреагировал на слова американского пловца, что в финале «не всё было чисто»

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине, отреагировал на слова своего соперника — американца Райана Мёрфи. После финального заплыва Мёрфи усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».

«Я никогда ничего не принимал, я заполняю систему Адамс, никогда бы не простил себе, если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть, так есть. Но мы живём здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею», — приводит слова Рылова «РИА Новости».

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В медальном зачёте Россия идёт на четвёртом месте. Олимпиада завершится 8 августа.