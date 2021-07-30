Американец Мёрфи — о своих словах после победы Рылова: я был расстроен поражением

Американский пловец Райан Мёрфи прокомментировал свои слова о том, что в финальном заплыве на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио «не всё было чисто». Золото на этой дистанции завоевал россиянин Евгений Рылов.

«Когда я отвечал на этот вопрос в микст-зоне, то был расстроен своим поражением. И я ничего такого не утверждал. Я просто сказал, что не уверен абсолютно в честности этого заплыва.



Я и не собирался тут что-то утверждать. Поздравляю Евгения, он выполнил невероятную работу. Но для меня это огромная психологическая нагрузка, что я плыву в заплыве, который, вероятно, нечист», — приводит слова Мёрфи сайт «Матч ТВ».

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Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.