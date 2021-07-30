Золото Рылова с рекордом в плавании на ОИ, у Пракатень — серебро в гребле. Главное к утру

Золото России в плавании на Олимпиаде, серебро в гребле, интерес «Зенита» к Белотти и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».