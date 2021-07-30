Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла второе золото в стрельбе из пистолета на ОИ-2020
Поделиться
Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Серебро завоевала представительница Южной Кореи Мин Чон Ким. Бронза досталась китаянке Цзяжуйсюань Сяо.
Пулевая стрельба. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Пистолет. 25 м
1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 38 (перестрелка — 4).
2. Мин Чон Ким (Южная Корея) — 38 (перестрелка — 1).
3. Цзяжуйсюань Сяо (Китай) — 29.
Бацарашкина ранее завоевала золото Игр-2020 в стрельбе из пистолета с 10 м и серебро в аналогичной дисциплине в миксте. В активе сборной России на Олимпиаде в Токио 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Олимпиада 2020. Стрельба
Женщины. Пистолет, 25 м. Финал
30 июля 2021, пятница. 08:00 МСК
Окончено
1
Виталина Бацарашкина
Россия
38 OR
2
Мин Чон Ким
Южная Корея
38
3
Цзяжуйсюань Сяо
Китай
29
Комментарии
- 30 июля 2021
-
09:46
-
09:45
-
09:26
-
09:16
-
09:16
-
08:58
-
08:50
-
08:46
-
08:46
-
08:36
-
08:30
-
08:29
-
08:27
-
08:22
-
08:21
-
07:56
-
07:49
-
07:37
-
07:33
-
07:25
-
07:18
-
07:14
-
07:05
-
06:58
-
06:55
-
06:51
-
06:47
-
06:35
-
06:34
-
06:28
-
06:17
-
06:06
-
06:05
-
05:55
-
05:51
Партнерский контент