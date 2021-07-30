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Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пистолета с 25 м на Олимпиаде-2021

Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла второе золото в стрельбе из пистолета на ОИ-2020
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Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). Серебро завоевала представительница Южной Кореи Мин Чон Ким. Бронза досталась китаянке Цзяжуйсюань Сяо.

Пулевая стрельба. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Пистолет. 25 м
1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 38 (перестрелка — 4).
2. Мин Чон Ким (Южная Корея) — 38 (перестрелка — 1).
3. Цзяжуйсюань Сяо (Китай) — 29.

Бацарашкина ранее завоевала золото Игр-2020 в стрельбе из пистолета с 10 м и серебро в аналогичной дисциплине в миксте. В активе сборной России на Олимпиаде в Токио 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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Олимпиада 2020. Стрельба
Женщины. Пистолет, 25 м. Финал
30 июля 2021, пятница. 08:00 МСК
Окончено
1
Виталина Бацарашкина
Россия
38 OR
2
Мин Чон Ким
Южная Корея
38
3
Цзяжуйсюань Сяо
Китай
29
Комментарии
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