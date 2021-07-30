Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр в Токио

Российские шпажисты вышли в финал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В полуфинале Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов победили сборную Китая со счётом 45:38.

В четвертьфинале россияне победили итальянцев со счётом 45:34. В финале российские шпажисты сразятся с японцами. Начало запланировано на 13:30 мск.



Вчера, 29 июля, российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина выиграли золото в командном турнире. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:34.



Сборная России на Олимпиаде в Токио пока завоевала 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Игры-2020 завершатся 8 августа.

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