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Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр — 2021 в Токио в командном турнире

Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр в Токио
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Российские шпажисты вышли в финал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В полуфинале Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов победили сборную Китая со счётом 45:38.

В четвертьфинале россияне победили итальянцев со счётом 45:34. В финале российские шпажисты сразятся с японцами. Начало запланировано на 13:30 мск.

Вчера, 29 июля, российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина выиграли золото в командном турнире. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:34.

Сборная России на Олимпиаде в Токио пока завоевала 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Игры-2020 завершатся 8 августа.

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