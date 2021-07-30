Российские шпажисты вышли в финал Олимпийских игр в Токио
Поделиться
Российские шпажисты вышли в финал командного турнира на летних Олимпийских играх в Токио (Япония). В полуфинале Сергей Бида, Никита Глазков и Павел Сухов победили сборную Китая со счётом 45:38.
В четвертьфинале россияне победили итальянцев со счётом 45:34. В финале российские шпажисты сразятся с японцами. Начало запланировано на 13:30 мск.
Вчера, 29 июля, российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина выиграли золото в командном турнире. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:34.
Сборная России на Олимпиаде в Токио пока завоевала 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Игры-2020 завершатся 8 августа.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся
Комментарии
- 30 июля 2021
-
09:46
-
09:45
-
09:26
-
09:16
-
09:16
-
08:58
-
08:50
-
08:46
-
08:46
-
08:36
-
08:30
-
08:29
-
08:27
-
08:22
-
08:21
-
07:56
-
07:49
-
07:37
-
07:33
-
07:25
-
07:18
-
07:14
-
07:05
-
06:58
-
06:55
-
06:51
-
06:47
-
06:35
-
06:34
-
06:28
-
06:17
-
06:06
-
06:05
-
05:55
-
05:51
Партнерский контент