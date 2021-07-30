Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Губерниев оценил слова американского пловца о Рылове, что в финале «не всё было чисто»

Губерниев оценил слова американского пловца о Рылове, что в финале «не всё было чисто»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова американского пловца Райана Мёрфи о российском пловце Евгении Рылове. Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине, после финального заплыва Мёрфи, ставший вторым, усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».

«Мёрфи испортил золотую пресс-конференцию Рылову, сказав о том, что русских вообще не должно быть в Токио из-за допингового кейса. Это очень интересно, потому что Рылов по щам надавал этим американцам на двух дистанциях!

Это просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. Пусть проигравшие плачут. В данной ситуации Мёрфи — просто лузер, да ещё и крайне непорядочный человек», — сказал Губерниев в видео, выложенном в его телеграм-канале.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021