Губерниев оценил слова американского пловца о Рылове, что в финале «не всё было чисто»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова американского пловца Райана Мёрфи о российском пловце Евгении Рылове. Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине, после финального заплыва Мёрфи, ставший вторым, усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».
«Мёрфи испортил золотую пресс-конференцию Рылову, сказав о том, что русских вообще не должно быть в Токио из-за допингового кейса. Это очень интересно, потому что Рылов по щам надавал этим американцам на двух дистанциях!
Это просто дикое свинство со стороны спортсмена из США. Пусть проигравшие плачут. В данной ситуации Мёрфи — просто лузер, да ещё и крайне непорядочный человек», — сказал Губерниев в видео, выложенном в его телеграм-канале.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 30 июля 2021
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:26
-
09:16
-
09:16
-
08:58
-
08:50
-
08:46
-
08:46
-
08:36
-
08:30
-
08:29
-
08:27
-
08:22
-
08:21
-
07:56
-
07:49
-
07:37
-
07:33
-
07:25
-
07:18
-
07:14
-
07:05
-
06:58
-
06:55
-
06:51
-
06:47
-
06:35
-
06:34
-
06:28
-
06:17
-
06:06
-
06:05
-
05:55