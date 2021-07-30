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Американская гребчиха объяснила свои слова, что ей противно видеть серебро россиян на ОИ

Американская гребчиха объяснила свои слова, что ей противно видеть серебро россиян на ОИ
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Американская гребчиха Меган Калмо прокомментировала свои слова о том, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Она рассказала об этом в интервью row2k.com, перевод опубликован на «ИноСМИ».

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«Ну что ж, я только что разместила в «Твиттере» пару вещей, которые, я уверена, некоторых расстроят, а может, и нет. Но я думаю, что многие женщины из этой области очень и очень благородны; они, вероятно, слишком вежливы, чтобы сказать то, что я готова сказать, особенно потому, что я не участвовала в финале, и потому, что в квалификации Россия достаточно нас обошла, чтобы не отобрать у нас ни одного места. Но мне было действительно сложно смотреть на то, что они здесь, и на то, что они забрали одну из медалей.

Я считаю, что им здесь быть не следовало. Здесь много других женщин, которые, я думаю, достаточно квалифицированы, чтобы выиграть одну из этих медалей. Но из-за этой лодки (из-за российского экипажа. — Прим. «Чемпионата») у них такой возможности не было, и я как участница соревнований вижу в этом проблему», — сказала Калмо.

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