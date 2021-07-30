В РУСАДА оценили слова американского пловца о Рылове, что в финале «не всё было чисто»

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал слова американского пловца Райана Мёрфи о российском пловце Евгении Рылове. Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине, после финального заплыва Мёрфи, ставший вторым, усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».
«Мы тестировали данного спортсмена (Рылова. — Прим. «Чемпионата») три раза в 2021 году. Кроме того, он состоит в международном пуле, поэтому международная федерация его тестирует дополнительно. Тем не менее в рамках предолимпийской подготовки он был подготовлен и чист.
Хотел бы обратить внимание, что наша ответственность заканчивается в момент завершения отбора пробы и дальше начинается ответственность спортсмена за всё, что попадает в его организм», — цитирует Буханова «Р-Спорт».
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- 30 июля 2021
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