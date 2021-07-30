Рылов опубликовал пост о словах американского пловца, что в финале «не всё было чисто»

Российский пловец Евгений Рылов, завоевавший золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине, отреагировал на слова своего соперника — американца Райана Мёрфи. После финального заплыва Мёрфи, завоевавший серебро, усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».

«О сегодняшней пресс-конференции. Мы пообщались с Райаном и ещё раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаёмся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым», — написал Рылов в своём «инстаграме».

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.