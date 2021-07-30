Россиянка Сусана Кочесок стала седьмой в прыжках на батуте на Олимпиаде-2020 в Токио
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Россиянка Сусана Кочесок заняла седьмое место в финале соревнований по прыжкам на батуте в рамках летних Олимпийских игр в Токио. Золото выиграла китаянка Чжу Сюэин. Серебро завоевала её соотечественница Линлин Лю. Бронза досталась британке Брайони Пейдж.
Прыжки на батуте. Олимпийские игры. Токио. Женщины
1. Чжу Сюэин (Китай) — 56,635.
2. Линлин Лю (Китай) — 56,350.
3. Брайони Пейдж (Великобритания) — 55,735...
7. Сусана Кочесок (Россия) — 54,290.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа.
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