В Госдуме призвали МОК разработать систему наказаний спортсменов за словесные провокации

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал конфликт, возникший между теннисистом Даниилом Медведевым и журналистом на Олимпиаде-2020 в Токио.
Журналист спросил, как Даниил относится к тому, что у российских спортсменов сложилось реноме «читеров». Медведев прекратил с ним общение и потребовал, чтобы этот человек больше не работал на его матчах. В МОК заявили, что журналисты могут задавать любые вопросы.
«Мне очень не понравилось, что МОК оправдал журналиста, который провоцировал Медведева. Там заявили, что можно задавать любые вопросы, — да пожалуйста, но это должно быть не в соревновательный период. Нельзя нарушать психологическое спокойствие спортсменов в соревновательный период, это решение МОК я не поддерживаю.
Если МОК не остановит эти нападки, то будет дальнейшая реакция. С какой стати спортсмены заявляют о допинге у других спортсменов? Их задача — исключить Россию из спортивного сообщества. МОК должен прекратить эти словесные провокации, разработать системы наказаний за подобные высказывания и голословные обвинения. Дело спортсменов — заниматься спортом, а для расследований есть другие органы», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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- 30 июля 2021
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