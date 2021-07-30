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Российская лучница Елена Осипова вышла в финал Олимпийских игр — 2021 в Токио

Российская лучница Елена Осипова вышла в финал Олимпийских игр в Токио
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Российская лучница Елена Осипова вышла в финал личного турнира на летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинале она победила представительницу Италии Лучиллу Боари со счётом 6:0.

В четвертьфинале россиянка прошла Кан Чхэ-ён из Южной Кореи (7:1). В финале соперницей Осиповой будет кореянка Ан Сан. Начало запланировано на 10:45 мск.

В 1/8 финала россиянка Ксения Перова уступила Дипике Кумари из Индии со счётом 5:6. Светлана Гомбоева не смогла пробиться в 1/16 финала, проиграв представительнице Нидерландов Габриэле Шлоссер со счётом 5:6.

Всего у России на текущих Олимпийских играх — 2020 в медальном зачёте 31 награда, из которых 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Отметим, что стрельба из лука принесла в копилку сборной России одно серебро.

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Российская лучница Елена Осипова вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио
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