Червиченко: американцы воспитаны как свиньи. Они слабее — надо что-то хрюкать про допинг

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова американского пловца Райана Мёрфи о российском пловце Евгении Рылове. Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине, после финального заплыва Мёрфи, ставший вторым, усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».

«Если вам волей судьбы пришлось зайти в свинарник, то вокруг будут одни свиньи и дерьмо. Особенно если вы человек в свинарнике — в таком случае вы всё равно выше, а эти все хрюкалы каким-то образом пытаются оправдать своё существование, что они не люди. Это спланированная акция. В своих воспалённых головах американцы думали, что сейчас они на самом деле с чем-то сражаются. Думали, что наши олимпийцы провалятся и они будут кричать: «Видите, они без допинга ничего не могут». В очередной раз в их схеме произошла большая пробоина: допинга, флага и гимна нет, а наши всё равно выигрывают медаль за медалью. Американцы слабее, им надо что-то хрюкать про допинг. Всё, на что они способны, — такие мерзости.

Они всегда забывают, что когда их хотели проверить, то у них уборщица случайно уронила стеллажи и все пробы разбились — за пять лет ничего нельзя было проверить. Вот где мошенничество: у них уборщица разбивает и проверить нельзя, а у других поковырялись везде, где возможно, разве что в организм не залезли грязными руками.

С одной стороны, визг США — это мерзко, с другой — приятно. Поймите, это визги от слабости. Как бы наши спортсмены ни проигрывали, они никогда не опускаются до такой мерзости. Американцы же изначально воспитаны как свиньи, поэтому другого ожидать от них нельзя. Им всю жизнь рассказывают, что они самые великие и лучшие, а тут их берут и хлопают по жопе — надо же какое-то объяснение найти. Он же сам говорит, что в голове нет объяснения, потому что его изначально путали — тупорылому спортсмену вбивали, что в честной борьбе тебя не могут обыграть — победить могут лишь в результате каких-то манипуляций. У них же как: мы с утра гимн поём, значит, мы уже победители. Надо воспринимать именно так — мы зашли в свинарник, а вокруг разрисованные свиньи в цветах их флага», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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