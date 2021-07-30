Татьяна Тарасова отреагировала на золотые медали Рылова и Бацарашкиной на ОИ-2020
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на последние успехи российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио.
Сегодня, 30 июля, россияне завоевали уже две золотые медали: пловец Евгений Рылов победил на дистанции 200 м на спине, а Виталина Бацарашкина выиграла второе золото в стрельбе из пистолета.
«Наши спортсмены радуют нас, не то слово! Спасибо им большое, это самое высшее, что можно выиграть в спорте, — выиграть золотую олимпийскую медаль. Поздравляю их тренеров — они добились такого результата в сложную минуту в другой стране!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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