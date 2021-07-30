Чех Иржи Пршкавец завоевал золото в гребном слаломе на байдарке-одиночке на ОИ-2020

Чешский гребец Иржи Пршкавец завоевал золотую медаль в гребном слаломе на байдарке одиночке на Олимпийских играх 2020 года в Токио. В финальном заезде спортсмен показал результат 1.31,63.

Вторым к финишу пришёл словак Якуб Григар, отставший от победителя на 3,22 секунды. Бронзовую медаль завоевал немец Ханнес Айгнер, уступивший ещё 2,26 секунды.

Россияне в финале не выступали. Павел Эйгель показал 20-е, последнее время в полуфинальных заездах.

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.