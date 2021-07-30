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Валуев: Россия на Олимпиаде выступает неплохо. Вдвойне отрадно от золота Бацарашкиной

Валуев: Россия на Олимпиаде выступает неплохо. Вдвойне отрадно от золота Бацарашкиной
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал выступления россиян на Олимпиаде-2020 в Токио. Валуев выделил результаты Виталины Бацарашкиной, которая завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета (10 м), золото в стрельбе из пистолета (25 м), а также серебро в миксте в стрельбе из пневматического пистолета (10 м).

«Россия в целом выступает неплохо — это факт. Я смотрел выступление наших девочек-рапиристок — отметил бы отдельно их волю к победе. Вторая золотая медаль у Рылова — он тоже молодец. Но вдвойне отрадно от второго золота Бацарашкиной. Я прочитал её историю, узнал про истоки её увлечения стрельбой — меня это очень радует», — рассказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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