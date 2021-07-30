Валуев прокомментировал скандальные слова американца Мёрфи про допинг Рылова

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал слова американского пловца Райана Мёрфи о российском пловце Евгении Рылове. Рылов завоевал золото Олимпиады в Токио на дистанции 200 м на спине, после финального заплыва Мёрфи, ставший вторым, усомнился в справедливости итога и сказал, что «не всё было чисто».
«Не надо обращать внимания на такие слова, хоть от пловцов, хоть от журналистов. Наших спортсменов не надо туда вовлекать.
Вот я прочитал, что нашу пловчиху облили грязью наши же россияне. Главное спортсменам сейчас не медиа читать, не отвлекаться и не испытывать нервы. А если что-то достойно внимания чиновников — они сделают заявление и привлекут к ответственности. А тявкаться в соцсетях с теми, кто несдержан на язык, ниже нашего достоинства.
Спортсменам, конечно, не пристало заниматься такими вещами. Изумляют такие высказывания? Люди сами себя маргинализируют и становятся нерукопожатными из-за таких заявлений», — рассказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 30 июля 2021
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