Женская сборная России по регби-7 проиграла со счётом 0:36 в четвертьфинале ОИ-2020

Женская сборная России по регби-7 проиграла команде Новой Зеландии в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио со счётом 0:36. Новая Зеландия вышла в полуфинал, Россия примет участие в турнире за пятое–восьмое места.

Напомним, по итогам группового этапа россиянки заняли третье место. Россия проиграла Великобритании (12:14) и Новой Зеландии (0:33), а также обыграла Кению (35:12).

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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте, завоевав 10 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых наград. Сборная России в Токио продемонстрировала свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх в постсоветской истории. Торжественная церемония закрытия Олимпийских игр в Токио — 2020 запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.