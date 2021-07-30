Чемпион мира Коротышкин: Рылов огромный молодец! Такого в истории СССР и России не было

Чемпион мира по плаванию, призёр Олимпийских игр Евгений Коротышкин поделился мнением о российском пловце Евгении Рылове, который на Олимпиаде-2020 в Токио завоевал три медали: золото на дистанциях 100 и 200 м на спине и серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.

«Только высшая похвала и Евгению Рылову, и его тренеру Андрею Шишину. Хоть он и подходил к этому старту достаточно напряжённо, но верил в то, что он является лидером мирового рейтинга. Ему противостоял достаточно сильный спортсмен, олимпийский чемпион Райан Мёрфи, который завоевал золото на предыдущей Олимпиаде. Женька был настолько уверен в себе, именно на этой дистанции. Даже при тех условиях, которые являлись неидеальными для реализации собственных целей, которые он для себя ставил — рекорд мира, — он всё равно смог вырвать эту победу и сделал всё, что от него ожидали. Все едут на Олимпиаду со своими лучшими ожиданиями, но не у всех всё получается.

На сегодняшний день они являются олимпийскими чемпионами. Победителей не судят. Для нас как для сопереживающих это высшая награда, и мы аплодируем стоя и благодарим за эту победу, которая стала исторической для российского плавания. В этом виде программы у нас никогда не было золотых медалей, тем более Евгений стал абсолютным чемпионом в плавании на спине — такого в истории СССР и России не было. Рылов огромный молодец.

Поражение надо уметь принимать и делать собственные выводы. То, что Райан Мёрфи не показал результата, который мог показать, — это его проблемы, его упущение и его проигрыш. То, как он пытается оправдаться, — это оправдание для бедных, достаточно. Проще всего обвинить соперника в нечестной игре. Мы знаем, как работает Женя, как работает его тренер. Столько времени, сколько они проводят в воде, в зале — это вполне заслуженная победа и не подлежит никакой критике.

Мы знаем, как американцы используют терапевтические исключения для того, чтобы достигать поставленных перед ними задач. Я сам выходил на старт: все начинают пшикать баллончики себе в лёгкие… Мы понимаем, что они используют какие-то препараты, которые подразумеваются для больных людей, но они для здоровых. Так как они выступают на мировом уровне, больных людей там быть не должно. Победу надо признать, победителей не судят. Проигравшим приходится только оправдываться.

Женину победу мы расцениваем как свою. Выступает наша сборная команда, когда мы приезжаем на международные соревнования, мы держимся как одна большая семья. Когда кто-то начинает что-то говорить, проявлять противодействие, мы должны нести эту победу с гордостью, с поднятой головой. Хейтеров всегда очень много, к ним нужно относиться с большим равнодушием. Женя не раз тестировался, только профессиональные спортсмены знают, как часто они проходят допинг-контроль. Уверен, за последние месяцы у Жени было более десяти проб на допинг. Все призёры тестируются на запрещённые препараты. Если ты входишь в десятку лучших спортсменов мира, ты попадаешь под очень пристальный надзор. Райан просто пытается оправдать свой проигрыш. Стоит ли что-то говорить при встрече? Женя всё сказал. Он выиграл. Отвечать на какие-то глупые заявления со стороны проигравших — это оправдание для бедных», — сказал Коротышкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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